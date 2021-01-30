نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائر الإسكواش رامي عاشور يتجه إلى التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعتزاله مؤخرا، أعلن رامى عاشور طائر الاسكواش وصاحب المسيرة الذهبية وغير المسبوقة كونه أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم (١٦ عاما)وكذلك أصغر من تصدر قائمة لاعبى الاسكواش فى التصنيف العالمي (٢٢ عاما)، بأنه سيتجه الى التدريب، وذلك خلال مؤتمرا صحفيا كشف فيه الستار عن تعاقده مع أحد الأندية بفرعيه فى الشيخ زايد والتجمع الخامس، لبدء مسيرته الجديدة كمدربا، فى حضور المهندس إبراهيم زاهر رئيس النادى و محمود زكي نائب الرئيس التنفيذي والمهندس هشام سيف رئيس قطاع الأنشطة الرياضية.

وقال رامى عاشور: قررت العودة من نيويورك للعمل فى بلدى بمشاركة أخى هشام عاشور بطل الإسكواش السابق، فى محاولة لنقل خبراتى للأجيال القادمة، وهدفنا النجاح فى هذا المشوار الجديد، مضيفا: تعلمت الكثير من الاسكواش، وخاصة فى الفترات التى تعرضت فيها للاصابات، ونجحت بالعزيمة فى العودة وتحقيق نجاحات متتالية، وهذا ما أحاول غرسه داخل شخصية اللاعبين الصغار، لأن العزيمة أحد أهم مكونات البطل العالمى.

وأشاد عاشور بالمسئولين فى نادى كلوب إس ، وخاصة المهندس ابراهيم زاهر رئيس النادى، مشيرا إلى أن خبراته كلاعب أوليمبي سابق، واداريا.. كعضو مجلس إدارة بنادى الجزيرة لدورتين، ثم سكرتيرا فخريا للنادي، وكذلك سكرتيرا عاما لاتحاد السباحة، جعلته يمثل تجربة ملهمة فى الإدارة، بما يفرضه من تناغم بين فريق عمله، وهو الأمر الذى شجعنى على التعاقد معهم لبدء مشوارى مع التدريب تغمرنى السعادة والتفاؤل بما لمسته من تشجيع ودعم.

فى المقابل، أعرب المهندس ابراهيم زاهر عن ترحيبه بالتعاقد مع بطل يمثل نموذجا فريدا فى الاسكواش، ومدربا سيكون له شأن عظيم فى التدريب وصناعة أبطال داخل النادى ينطلقون نحو تمثيل بلادهم فى المحافل الدولية، مؤكدا على حرصه الدائم لإختيار أفضل المدربين المصريين والاجانب لخدمة أعضاء النادى بفروعه فى الشيخ زايد والتجمع الخامس، وخاصة أنه سيتم إفتتاح أحد الفروع الجديدة لنادى كلوب اس فى أول فبراير بالشيخ زايد.