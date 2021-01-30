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ملخص وأهداف مباراة النصر والهلال في السوبر السعودي .. فيديو

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توج النصر بلقب السوبر السعودي، بعدما فاز بثلاثية على الهلال، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

وسجل بيتروس ماتيوس الهدف الأول للنصر في الدقيقة 62 من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك المعيوف حارس الهلال.


ونجح عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر السعودي، في إضافة الهدف الثاني لفريقه بعدما نجح في تسديد كرة قوية سكنت مرمى الهلال بنجاح وذلك عند الدقيقة 82.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل سامي النعجي الهدف الثالث في المواجهة، لينهي النصر المباراة متفوقا على الهلال بثلاثية نظيفة.

وحصد النصر بذلك لقبه الثاني في البطولة ليعادل إنجاز الهلال الذي أحرز اللقب مرتين من قبل في عامي 2015 و2018.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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