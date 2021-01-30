ملخص وأهداف مباراة النصر والهلال في السوبر السعودي .. فيديو

وسجل بيتروس ماتيوس الهدف الأول للنصر في الدقيقة 62 من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك المعيوف حارس الهلال.
ونجح عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر السعودي، في إضافة الهدف الثاني لفريقه بعدما نجح في تسديد كرة قوية سكنت مرمى الهلال بنجاح وذلك عند الدقيقة 82.
وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل سامي النعجي الهدف الثالث في المواجهة، لينهي النصر المباراة متفوقا على الهلال بثلاثية نظيفة.
وحصد النصر بذلك لقبه الثاني في البطولة ليعادل إنجاز الهلال الذي أحرز اللقب مرتين من قبل في عامي 2015 و2018.
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