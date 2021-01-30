واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد التعادل مع الاسماعيلي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
افتتح الاسماعيلي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، و اكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .
وادرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق رمضان صبحي بعد عرضيه منه لتمر تحت يد محمد صبحي بطريقه غريبة
وانتهت احداث المباراة التي جمعت بين المقاولون العرب و انبي، بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء الذي اقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز والاسماعيلي:
1- رمضان صبحي 5 اهداف .
2- يوسف اوباما 5 اهداف .
3- احمد سمير 5 اهداف .
4- اشرف بن شرقي 4 اهداف .
5- شادي حسين 4 اهداف .
6- عمرو جمال 4 اهداف .
7- محمود كهربا 4 اهداف .
8- احمد رفعت 4 اهداف .
9- مروان حمدي 4 اهداف .
10- محمد شريف 4 اهداف .
11- حسام حسن 4 اهداف .
12- جون أوكويي إيبوكا 4 اهداف .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان صبحي وأوباما وأحمد سمير يتصدرون قائمة هدافي الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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