بعد اصابته.. لفته رائعه من الاسماعيلي تجاه عبدالله السعيد

أصر الكابتن أنوس نجم الإسماعيلي الأسبق على انتظار قائد بيراميدز عبد الله السعيد أمام غرفة ملابس فريق الكرة باستاد الإسماعيلية للاطمئنان عليه بعدما غادر مباراة الإسماعيلي مصابا.
وغادر السعيد مصابا في اللقاء أمام الإسماعيلي بالدوري، وتم تحديد التشخيص المبدئي للإصابة عن أنها شد في العضلة الأمامية وسيجري بعض الفحوصات والأشعة للاطمئنان على مدى قوتها.
وحرص الكابتن أحمد العجوز المدير الفني للإسماعيلي على التواجد بغرفة ملابس بيراميدز للاطمئنان على قائد الفريق وتمنى له السلامة وألا تكون الإصابة قوية.
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