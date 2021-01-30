مونديال الأندية فى مهب الريح.. قطر تتخوف من كورونا والأهلي يتمسك بالكبسولة وفيفا لا يبالي

يلتقى النادى الاهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يوم الخميس المقبل نظيره فريق الدحيل القطرى فى إفتتاحية مباريات مونديال الاندية بالدوحة.

وأبدت قطر تخوفها الشديد من تزايد إنتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا داخل البلاد رغم الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة القطرية وأعلنت مخاوفها عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت.

ممثلو النادى الأهلي أكدوا أن المونديال سوف يقام ولن يتأثر بأي بيانات صادرة بشأن كورونا وتمسكوا بوجود الكبسولة لحماية الفرق من التعرض للإصابة بفيروس كورونا فيما لم يبالي الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بأية تخوفات صادرة من الجانب القطرة وكشف عن إجراءات جديدة سوف تتبع خلال مباراة الأهلي والدحيل القطرى فى الإفتتاح.

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر أنها رصدت مؤخرا زيادة تدريجية في عدد الحالات المسجلة يوميا للإصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن "الأمر يدعو للقلق" وبحسب قناة "روسيا اليوم"، شددت الوزارة على اتباع التدابير الاحترازية أكثر من أي وقت مضى، مضيفة، أنه "من المهم للغاية حاليا وأكثر من أي وقت مضى، أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية".

وذكر رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية في قطر ورئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا عبد اللطيف الخال أنه لا يستبعد إعادة فرض إجراءات وقيود مشددة في قطر مرة أخرى.

وأوضح الخال، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الإجراءات المشددة قد تُفرض من جديد لمواجهة "ظهور بوادر لسلالة جديدة من فيروس كورونا في قطر" مضيفا أن عدم التزام بعض أفراد المجتمع في قطر بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي يقف وراء الزيادة الملحوظة في الإصابات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة .

وقال الخال إن دول الخليج تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي ينذر بحدوث موجات جديدة من تفشي الجائحة.

وبدأ خبراء منظمة الصحة العالمية، الجمعة، جولتهم الميدانية الأولى في مدينة ووهان الصينية - البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا - وذلك في إطار التحقيق بشأن مصدر الفيروس، حيث ستشمل الجولة سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.

ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملي في خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفًا حينها ليفتك لاحقًا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.

الأهلي يتمسك بالكبسولة

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي مصير كأس العالم للأندية المقرر إنطلاقه يوم الخميس المقبل فى الدوحة بعد مخاوف وزارة الصحة القطرية من تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا وقال : إعلان وزارة الصحة القطرية اليوم عن مخاوف تزايد تفشي فيروس كورونا لن يمثل أزمة فى انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التى يشارك بها النادى الأهلي.