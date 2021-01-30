الدوري الألماني| إنتراخت فرانكفورت يكتسح هيرتا برلين.. وشالكة يصارع شبح الهبوط

فاز إينتراخت فرانكفورت على هيرتا برلين 3/1 الليلة، السبت، ضمن منافسات الأسبوع 19 في الدوري الألماني.

ساد شوط أول حذر بين الفريقين لم يتمكنا فيه من هز الشباك.

وإفتتح هيرتا برلين التسجيل في الدقيقة 66 بقدم المهاجم شيشتوف بيونتك، ولم تمر سوى دقيقتين فقط ليتمكن أندري سيلفا تعديل النتيجة وتسجيل التعادل لفرانكفورت.

وسجل مارتن هنتريجر الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 85 ثم عزز سيلفا أيضا النتيجة بتسجيل الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي في المباراة.

ويصعد فرانكفورت الى المركز الثالث بعد أن مكنه الفوز الليلة من حصد 33 نقطة، بينما يستقر هيرتا برلين في المركز الرابع عشر ب 17 نقطة في ترتيب جدول الدوري الألماني. تعادل يونيون برلين مع مونشنجلادباخ بهدف لكلا الفريقين، ضمن منافسات الدور 19 في الدوري الألماني.

إفتتح يونيون برلين السجيل في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وتمكن المدرب أرس فيشر فرض أسلوبه على أرضية الملعب لينتهي الشوط بتقدمه. عادل مونشنجلادباخ النتيجة في بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب الحساني بلايا في الدقيقة 59.

وبحصده نقطة واحدة فقط من المباراة يهبط مونشنجلادباخ، بقيادة المدرب ماركو روز، الى المركز السابع ب 32 نقطة، بينما يصعد يونيون برلين مركزا ليصبح في المركز الثامن ب 29 نقطة في ترتيب البوندزليجا.

سيطر التعادل الإيجابي 1/1 على نتيجة مباراة شالكة ضد فيردر بريمن في منافسات السبت التاسع عشر في الدوري الألماني. إفتتح اللاعب، عمر ماسكاريل، التسجيل لشالكه في الدقيقة 38، ثم تدارك كيفن موهوالد النتيجة ليسجل التعادل لبريمن في الدقيقة 77.

ويواصل شالكه سلسلة الهزائم والسقوط حيث لم يتمكن من الفوز هذا الموسم خلال 19 مباراة متتالية وتعادل 8 مباريات لصل الى 8 نقاط في المركز 18 ويعاني شالكة شبح الهبوط تحت قيادة المدرب كريستيان جروس الذي لم يحقق أداء إيجابي مع الفريق منذ الموسم الماضي.

وبحصوله على نقطة بعد تعادل الليلة، يصعد بريمن، تحت قيادة المدرب، فلوريان كوفلدت، مركزا واحدا ليصل الى النقطة 22 يحتل بها المركز 11 في ترتيب البونزليجا.