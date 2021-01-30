الارشيف / الرياضة

رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي لاعب مصر المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد رسمياً مع مروان حمدي مهاجم فريق المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة أربعة مواسم ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بعد رحيل مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بداية من يناير الجاري.

وتواجد مروان حمدي في مقر القلعة البيضاء اليوم ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق الأبيض في جلسة مع مسؤولي الزمالك بحضور وكيل أعماله.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن أن الصفقة ستكلف الزمالك 11 مليون جنيه بالإضافة إلى حصول المقاصة على 15 % من نسبة إعادة بيع اللاعب أو إعارته مستقبلا لأي فريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي لاعب مصر المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا