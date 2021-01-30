رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي لاعب مصر المقاصة

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد رسمياً مع مروان حمدي مهاجم فريق المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة أربعة مواسم ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بعد رحيل مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بداية من يناير الجاري.

وتواجد مروان حمدي في مقر القلعة البيضاء اليوم ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق الأبيض في جلسة مع مسؤولي الزمالك بحضور وكيل أعماله.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن أن الصفقة ستكلف الزمالك 11 مليون جنيه بالإضافة إلى حصول المقاصة على 15 % من نسبة إعادة بيع اللاعب أو إعارته مستقبلا لأي فريق.