أخبار الزمالك.. انضمام مروان حمدي للقلعة البيضاء.. وزيارة وفد من مرشحي اتحاد الكرة الليبي

نشر موقع دوت الخليج العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم:

وصل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة إلى مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للزمالك بعد اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع اللاعب وإدارة ناديه على كافة التفاصيل بضم اللاعب.

استقبل اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي رئيس نادي الزمالك، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي وفدا من المرشحين لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل تبادل، واكتساب الخبرات، والوقوف على أهم المستجدات في المجال الرياضي مع ناد كبير بحجم الزمالك.

أدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.