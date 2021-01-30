نشر موقع دوت الخليج العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم:
وصل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة إلى مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للزمالك بعد اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع اللاعب وإدارة ناديه على كافة التفاصيل بضم اللاعب.
استقبل اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي رئيس نادي الزمالك، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي وفدا من المرشحين لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل تبادل، واكتساب الخبرات، والوقوف على أهم المستجدات في المجال الرياضي مع ناد كبير بحجم الزمالك.
أدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. انضمام مروان حمدي للقلعة البيضاء.. وزيارة وفد من مرشحي اتحاد الكرة الليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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