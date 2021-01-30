فالنسيا يخطف فوزا هاما من إلتشي في الدوري الإسباني

حقق فالنسيا فوزا صعبا على إلتشي بهدف نظيف، في المواجهة التي أٌقيمت مساء اليوم السبت، في منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإسباني.

وسجل دانييل فاس هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 22، ليظفر فالنسيا بهذا الهدف بنقاط المباراة. ورفع فالنسيا رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثالث عشر، بينما رفع توقف رصيد إلتشي عند النقطة 17 في المركز الـ19. ومن المقرر أن يلتقي فالنسيا في مواجهته المقبلة مع أتليتك بلباو يوم الأحد 7 فبراير، بينما سيلعب إلتشي المباراة القادمة له مع فياريال يوم السبت المقبل. يذكر أن في الجولة نفسها تعرض ريال مدريد اليوم للخسارة بهدفين مقابل هدف على يد ليفانتي.

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