الارشيف / الرياضة

بعد الفوز على الاتصالات.. مدرب سلة الأهلي: نسعى للتتويج بدوري السوبر

0 نشر
0 تبليغ

أبدي أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالاهلي رضاءه عن الفوز الذي حققه الفريق أمام الاتصالات، بنتيجة 73-68، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأضاف أن خسارة بطولة السوبر أثرت على اللاعبين نفسيا، وكان من المهم تحقيق الفوز على الاتصالات من أجل عودة الثقة للاعبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن المباراة كانت أمام منافس قوي يضم العديد من العناصر المتميزة.

وأوضح أن الأهلي تأثر بغياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات، إلا أنه لديه ثقة في كل عناصر الفريق.

وشدد على صعوبة المواجهات القادمة في بطولة الدوري، إلا أن  الأهلي دائمًا بمن حضر، والفريق سيسعى بقوة لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع كافة الظروف التي تحيط بالفريق، خاصة في ظل أزمة غياب العديد من عناصر الفريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الفوز على الاتصالات.. مدرب سلة الأهلي: نسعى للتتويج بدوري السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا