بعد الفوز على الاتصالات.. مدرب سلة الأهلي: نسعى للتتويج بدوري السوبر

أبدي أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالاهلي رضاءه عن الفوز الذي حققه الفريق أمام الاتصالات، بنتيجة 73-68، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأضاف أن خسارة بطولة السوبر أثرت على اللاعبين نفسيا، وكان من المهم تحقيق الفوز على الاتصالات من أجل عودة الثقة للاعبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن المباراة كانت أمام منافس قوي يضم العديد من العناصر المتميزة.
وأوضح أن الأهلي تأثر بغياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات، إلا أنه لديه ثقة في كل عناصر الفريق.
وشدد على صعوبة المواجهات القادمة في بطولة الدوري، إلا أن الأهلي دائمًا بمن حضر، والفريق سيسعى بقوة لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع كافة الظروف التي تحيط بالفريق، خاصة في ظل أزمة غياب العديد من عناصر الفريق.
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