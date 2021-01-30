مدرب بيراميدز: أداء غير متوقع خلال لقاء الإسماعيلي.. وخروج السعيد له تأثير

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام الإسماعيلي لم يكن الأداء فيها بالشكل المطلوب ولكن الفريق وصل للمرمى أكثر من مرة وكذلك الإسماعيلي بسبب بعض الأخطاء الدفاعية، مشيرًا إلى أن كثرة التعادلات والنتائج الأخيرة لابد معها من تقييم الوضع مع الفريق.

أوضح المدرب في تصريحات للمؤتمر الصحفي المنعقد عقب المباراة أن إصابة عبد الله السعيد وخروجه من المباراة كانت مؤثرة وتمنى أن تكون الإصابة بسيطة وألا يغيب مدة طويلة، خاصة أنه قائد الفريق ولاعب مهم للغاية وغيابه مؤثر بالفعل.

شدد على أنه أجرى عدة تعديلات في التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي بسبب ضغط المباريات مؤخرا ورغبته في تدوير اللاعبين المجهدين ومنح الفرصة للجميع، موضحا أن الفريق تعرض للعب قوي واحتكاكات أمام الإسماعيلي واللاعبون بذلوا مجهودًا ضخمًا.

أشاد المدرب بالدور الذي لعبه رمضان صبحي حيث قدم مباراة قوية للغاية وبذل مجهودا ضخما وسجل هدفه الخامس واعتلى قمة ترتيب هدافي الدوري وتمنى أن يستمر في تقديم نفس المستويات في اللقاءات المقبلة.