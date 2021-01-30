«رجال سلة الأهلي» يفوز على الاتصالات في بطولة دوري السوبر

تمكن الفريق الأول لرجال السلة بالاهلي من تحقيق الفوز على فريق المصرية الاتصالات بنتيجة 73-68، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق خلالها عرضًا جيدًا.
وتمكن الفريق من تعديل تأخره في فترات المباراة الأولى إلى فوز مستحق في النهاية، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكابتن أشرف توفيق، بالدفاع القوي تحت السلة والهجوم الخاطف في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.
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