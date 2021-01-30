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«رجال سلة الأهلي» يفوز على الاتصالات في بطولة دوري السوبر

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تمكن الفريق الأول لرجال السلة بالاهلي من تحقيق الفوز على فريق المصرية الاتصالات بنتيجة 73-68، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق خلالها عرضًا جيدًا.

وتمكن الفريق من تعديل تأخره في فترات المباراة الأولى إلى فوز مستحق في النهاية، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكابتن أشرف توفيق، بالدفاع القوي تحت السلة والهجوم الخاطف في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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