عودة التفاؤل داخل الاتحاد السكندري بعد شفاء خماسي الفريق

اطمأن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عقب عودة خماسي الفريق بعد غياب.

وعاد إلي صفوف الاتحاد السكندري من جديد كل من " حسام عاشور ومحمود رزق ورزاق سيسيه وعماد السيد وكريم ممدوح ". وطالب حسام حسن الجهاز الطبي للفريق بتجهيز اللاعبين لضمان وجودهم في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة والتي تقام يوم الاربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري ويتابع الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السكندري حالة جميع اللاعبين الآخرين للاطمئنان على حالتهم الصحية بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا . وفي سياق سابق قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة غزل المحلة و الاتحاد السكندري بسبب الاصابات المتعددة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق السكندري . وأظهرت النتائج الخاصة بالمسحة الطبية للاعبى الاتحاد السكندرى اصابة 13 حالة إيجابية بين صفوف الفريق، بالإضافة الـ٣ حالات بين صفوف الجهاز الفني.

وتعتبر تلك المباراة الثالثة للاتحاد السكندرى التى تم تأجيلها بسبب اصابات فيروس كورونا.

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