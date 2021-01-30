نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يخطط باريس سان جيرمان لضم قائد ريال مدريد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد المصادر المقربة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي كشف حقيقة اهتمام النادي الفرنسي بالتعاقد مع سيرجيو راموس نجم دفاع وقائد ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة إلباييس الإسبانية أن ما يثار بشأن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع راموس ليس صحيحًا.

وعن تخصيص النادي الفرنسي 20 مليون يورو في الموسم من أجل التعاقد مع راموس، أوضحت الصحيفة الإسبانية أنه مبلغ يفوق ما يتقاضاه مبابي وأن هذه أخبار ساذجة وأن الكثيرون يستغلون سيرة باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي ريال مدريد يفضل الاستغناء عن سيرجيو راموس أكثر من تقديم عرض أفضل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تلك المؤشرات تنذر برحيل راموس عقب نهاية عقده في يونيو المقبل وسيعوض رحيله النجم النمساوي ديفيد آلابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني.