نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن السبب وراء موقف مسئولي ريال مدريد الإسباني من تجديد عقد نجم دفاعه وقائده الإسباني من سيرجيو راموس الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

ونوهت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي الملكي عرضوا على راموس التجديد لمدة موسمين مع تخفيض راتبه بنسبة 10% لكن النجم الإسباني رفض الأمر وتمسك بالحصول على راتبه كاملًا الذي يبلغ قدره 12 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه مر شهر على لقاء راموس مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومع ذلك لم يتوصل الطرفان لاتفاق كما تسربت العديد من الأجزاء من حوار الثنائي الإسباني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يريد تلبية رغبات نجومه من أجل تجنب التواجد في وضع مشابه لأزمة برشلونة الاقتصادية وهذا أيضًا السبب وراء قرار رفض مطالب كريستيانو رونالدو العالية منذ بضعة سنوات, حيث يعاني برشلونة من ديون تتجاوز مليار يورو وبات النادي الكتالوني مهددًا ببيع أصوله.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي الملكي ليسوا محبطون من تواصل أندية أخرى مع راموس لأنَّ مسئولي الملكي يعتقدون أن النجم الإسباني لن يتلقى عرضًا أعلى مما قدمه ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الملكي لن يحسن العرض الذي قدمه للثنائي راموس ولوكاس فاسكيز بينما وافق الكرواتي لوكا مودريتش على التجديد مع تخفيض راتبه بنسبة 10% .

وشددت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يُصر على أن راموس مجبر على التكيف مع الواقع الجديد بعد أزمة فيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راموس يعتقد أن البحث عن بديل في حال رحيله المحتمل سيكون مكلفًا للنادي الملكي لذلك فإنه واثق من تحسين ريال مدريد لعرضه الأول.

و ذكرت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد أحد باستثناء بيريز وراموس يمكنه التنبؤ بمستقبل نجم دفاع الملكي.