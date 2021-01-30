نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق وترتيب الدوري السعودي في كاس الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة انعقدت اليوم عدة مباريات هامة في السعودية من أهمهم مباراة الدوري السعودي بين فريقي الاتحاد والاتفاق، والتي تغير بعدها ترتيب الدوري السعودي في الجولة 16، وبهذا نجد الاتحاد في المركز الخامس يليه الاتفاق في المركز السادس، بينما نجد الشباب في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن.

نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق وترتيب الدوري السعودي في كاس الأمير محمد بن سلمان

إنتهت المباراة اليوم السبت 30 يناير بين فريقي الاتحاد والاتفاق بفوز فريق الاتفاق على الاتحاد، حيث حصد فريق الاتفاق 24 نقطة حتى الآن بعد فوزه على الاتحاد في مباراة اليوم بفارق هدفين مقابل لا شيء، وبذلك احتل الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب الجدوري السعودي، كما احتل فريق الاتحاد المركز الخامس بمجموع ما حصده من نقاط وهم 25 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

تغير ترتيب الدوري السعودي الجديد بعد إنتهاء مباريات اليوم، حيث نجد في الصدارة بالمركز الأول فريق الشباب بعد أن حصد 32 نقطة، يليه فريق الهلال في المركز الثاني بمجموع 30 نقطة، ثم يأتي فريق الأهلي السعودي في المركز الثالث بمجموع 29 نقطة، بينما لا يزال فريق العين في المركز الأخير بـ 10 نقلط فقط حتى الآن.

جدول ترتيب كاس محمد بن سلمان

في التالي تجدون آخر تحديث لجدول ترتيب الدوري السعودي المعروف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يتم تحديثه بصفة مستمرة عقب إنتهاء كل مباراة:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 16 9 5 2 14 21:30 9 32 2 الهلال 15 8 6 1 15 9:23 14 30 3 الأهلي 15 9 2 4 15 21:24 3 29 4 التعاون 16 6 7 3 14 10:18 8 25 5 الاتحاد 16 6 7 3 14 15:18 3 25 6 الإتفاق 16 7 3 6 14 25:26 1 24 7 النصر 15 6 3 6 15 20:23 3 21 8 أبها 16 6 3 7 14 24:21 -3 21 9 القادسية 15 5 5 5 15 23:22 -1 20 10 الوحدة 15 6 2 7 15 22:19 -3 20 11 الفتح 15 5 3 7 15 25:22 -3 18 12 الفيصلي 16 3 8 5 14 21:18 -3 17 13 الباطن 15 4 4 7 15 24:21 -3 16 14 الرائد 15 4 4 7 15 21:18 -3 16 15 ضمك 15 3 3 9 15 27:18 -9 12 16 العين 15 3 1 11 15 30:17 -13 10

نتائج مباريات اليوم الدوري السعودي نعرضها لكم وفقًا لآخر تحديث لها، حيث عرضنا اليوم نتيجة المباراة بين فريقي الاتحاد والاتفاق، كما علمتم من خلالنا ترتيب الدوري السعودي الجديد بعد إنتهاء مبارياة الجولة الـ 16 من دوري الامير محمد بن سلمان، فتابعونا لمعرفة جديد اخبار الدوري السعودي.