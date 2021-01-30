نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي بطلاً توج اليوم في أطار كأس السوبر السعودي في النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة النصر السعودي توج اليوم بطلاً في المباراة التي تم أقامتها اليوم بينه وبين فريق نادي الهلال السعودي في أطار نهائي كأس السوبر السعودي اليوم في السعودية وتم حسم اللقب من فريق نادي النصر وتوج بطلاً في كأس السوبر السعودي ومصلحته التي علت فوق نادي الهلال السعودي وكانت نتيجة المباراة انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ وذلك في أطار أحداث المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم علي الملعب الخاص بالملك فهد الدولي في الرياض في مباراة اليوم .

النصر السعودي وأحداث الشوط الأول بينه وبين فريق الهلال السعودي :-

دارت أحداث الشوط الأول بين فريق النصر وفريق الهلال والتي انتهت بينهما بالتعادل السلبي في أطار كأس السوبر السعودي حيث لم ينجح أي فريق منهما في مباراة مباراة النصر والهلال أن يسدد أي هدف داخل شباك الفريق الآخر وكانت أحداث الشوط الأول التي دارت بين الفريقين بشكل هادئ جداً كما تمت المطالبة من مشجعي فريق النصر بأن يتم أحتساب ضربة جزاء التي كان سببها اللاعب ياسر الشهراني ولكن قام الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لم ينتبه للنداءات في مباراة اليوم التي وجهت أليه وبعد ذلك قام اللاعب الفرنسي سدد الهدف الأول لفريق الهلال وذلك في الدقيقة العاشرة ولكن لم يتم أحتساب الهدف باعتباره تسلل .

الإصابة القوية التي أصابت اللاعب سلمان الفرج وتأثيرها عليه بعدم استمراره باللعب :-

مباراة اليوم في تمام الدقيقة العشرون من الشوط الأول من مباراة اليوم النصر والهلال تمت أصابة اللاعب سلمان الفرج بعد أن تم التدخل القوي من اللاعب البرازيلي بيتروس في أحداث مباراة اليوم في كأس السوبر السعودي والذي يلعب مع فريق نادي النصر وتسبب في خروج اللاعب من لقاء المباراة بسبب تأثره بالإصابة القوية في مباراة النصر والهلال وحل مكانه في لعب المباراة اللاعب محمد كنو .

الأحداث الخاصة بالشوط الثاني وما دار به من هجوم قوي لنادي النصر :-

نهائي كأس السوبر السعودي تمت البداية الخاصة بالشوط الثاني في مباراة اليوم بالضغط القوي بشكل هجومي من فريق نادي النصر السعودي والتي جمعت بينه وبين الهلال السعودي حيث قام اللاعب نور الدين بتسديد هجمه التي تصدرت في العارضة وبعدها بدقائق معدودة أهدر اللاعب غوميز الفرصة السانحة له بأن يسدد الهدف الأول لفريقه فريق نادي الهلال بعد أن ضاع منه الانفراد الذي تعامل معه بشكل رائع حارس مرمي فريق نادي النصر برادلي جونز في كأس السوبر السعودي

النصر السعودي تمكن اللاعب المتألق بيتروس بعد مضي وقت كبير ومراوغات عدة من تسديد الهدف الأول في اللقاء النهائي بين النصر والهلال السعوديين وذلك في الدقيقة الثانية والستون من أحداث الشوط الثاني وذلك بضربة رأس خادعة مما ترتب عليها من حارس المرمي المعيوف بعدم التعامل معها بشكل جيد .