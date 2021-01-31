جلسة تعارف بين يوفيتش مع اللاعبين صباحًا ومباراة ودية غدًا في الإسماعيلي

يعقد البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني الجديد للاسماعيلي، جلسة تعارف بينه وبين اللاعبين في الاسماعيلي، وذلك في العاشرة من صباح الغد الأحد بمقر النادي الإسماعيلي.

كما اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على تنظيم مباراة ودية أمام فريق الكهرباء.

جاء ذلك بناء على طلب من المدير الفنى الجديد دراجان يوفيتش من أجل الوقوف على مستوى كافة عناصر الفريق إيذانا ببدء مهمته في قيادة سفينة الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وتابع مدرب الدراويش الجديد مواجهة بيراميدز والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.