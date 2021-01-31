أبو مسلم : مواجهة الأهلي والدُحيل صعبة للفريقين

قال أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق إن مباراة الأهلي أمام الدُحيل القطري في مونديال الأندية الخميس القادم ، ستكون صعبة على الفريقين . وأضاف ابو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' الدحيل يضم مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين مثل دودو و مهدي بن عطية وغيرهم من اللاعبين. وأشار إلى أن موسيماني لديه العديد من الخيارات لتعويض غياب حسين الشحات ، كما أنه قد يدفع بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع للحد من خطورة الخط الأمامي لفريق الدحيل.

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