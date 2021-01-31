أحمد نادر السيد يوقع للزمالك ثلاثة مواسم

حرص مسئولو نادي الزمالك على تحرير عقد للحارس الشاب أحمد نادر السيد حارس فريق مواليد 2003 بالقلعة البيضاء. ووقع أحمد نادر السيد على عقد تواجده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة . فيما أنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي التعاقد مع مروان حمدي مهاجم فريق مصر للمقاصة وذلك للانضمام لصفوف نادي الزمالك. ووقع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ من يناير الجاري ،وتأتي الصفقة لدعم هجوم الزمالك في الفترة المقبلة. وقدم اللاعب (٢٤ سنة) أداء طيبا مع ناديه حيث سجل ٤ أهداف هذا الموسم ينافس بهم على لقب هداف الدوري كما سبق أن انضم لصفوف منتخب مصر وخاض معه مباراتين.

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