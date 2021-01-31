مروان حمدي: طموحي على قدر طموح الزمالك.. وأنتظر دعم الجماهير

أكد مروان حمدي لاعب الزمالك الجديد أنه سعيد للغاية بالانضمام لنادي الزمالك، متمنيا أن يتمكن من تقديم الدعم للفريق وتحقيق نتائج طيبة.
وأشار مهاجم الزمالك الجديد إلى أن طموحه سيكون على قدر طموح النادي لاسيما وهو يشارك في أكثر من بطولة، ويسعى للتتويج.
وأوضح حمدي أن المفاوضات مع الزمالك بدأت بعد المباراة الأخيرة للزمالك أمام المقاصة.
ووجه مروان رسالته لجماهير الزمالك التي أكد أنها جماهير كبيرة قائلا: " أنتظر منهم الدعم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".
ووجه مهاجم الزمالك الشكر للمقاصة ومديره الفني إيهاب جلال على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق والتي شهدت تألقه.
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