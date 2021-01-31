أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الأهلي تدرب اليوم السبت استعدادا لمواجهة الدحيل القطري فى مونديال الأندية مؤكدا أن كافة الأمور تسير بشكل جيد ولا يوجد أن فرد يغادر معسكر البعثة.
وقال قنديل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن مشاركة وليد سليمان مع الفريق في مبارياته قرار موسيماني فقط وفقا لحالة اللاعب الفنية والبدنية.
وأضاف أن تذاكر مباراة الأهلي والدحيل قاربت على النفاد نهائيا، والجميع يحرص على حضور المباراة.
وأتم أن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي حالته جيدة وينتظر مسحة جديدة خلال ايام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق قنديل: تذاكر مباراة الأهلي والدحيل فى مونديال الأندية قاربت على النفاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.