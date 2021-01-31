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أحمد نادر السيد: سعيد بتوقيعي للزمالك

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أعرب  حارس فريق الشباب بنادي الزمالك أحمد نادر السيد، عن سعادته الشديدة عقب التوقيع على عقود رسمية تجمعه بالنادي الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة.

يأتي ذلك في جلسة جمعته مع مسئولي القلعة البيضاء، على رأسهم المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك ،وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني، قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية، بخلاف الثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد أبوجبل ومحمد عواد.

واكد الحارس الشاب أنه سوف يبذل قصارى جهده ،من أجل إسعاد جماهير الزمالك ، ومسوؤلي القلعه البيضاء.

وكان أحمد نادر السيد تم تصعيده إلى تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بناءً على قرار عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، بالاتفاق مع باتشكيو.

وأعار الزمالك في وقت سابق حارس مرماه محمد صبحي، إلى صفوف الاتحاد السكندري قبل انطلاق الموسم الجاري، وحتى نهاية الموسم

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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