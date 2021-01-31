أعرب حارس فريق الشباب بنادي الزمالك أحمد نادر السيد، عن سعادته الشديدة عقب التوقيع على عقود رسمية تجمعه بالنادي الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة.
يأتي ذلك في جلسة جمعته مع مسئولي القلعة البيضاء، على رأسهم المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك ،وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني، قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية، بخلاف الثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد أبوجبل ومحمد عواد.
واكد الحارس الشاب أنه سوف يبذل قصارى جهده ،من أجل إسعاد جماهير الزمالك ، ومسوؤلي القلعه البيضاء.
وكان أحمد نادر السيد تم تصعيده إلى تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بناءً على قرار عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، بالاتفاق مع باتشكيو.
وأعار الزمالك في وقت سابق حارس مرماه محمد صبحي، إلى صفوف الاتحاد السكندري قبل انطلاق الموسم الجاري، وحتى نهاية الموسم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد نادر السيد: سعيد بتوقيعي للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.