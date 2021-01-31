البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمصري

استأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية من جديد بعد الراحة 24ساعة عقب مباراة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الثلاثاء القادم علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وقبل انطلاق المران خضع لاعبو فريق البنك الأهلي لمسحة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر اتباعها قبل انطلاق المباريات الرسمية 72ساعة بدلًا من 48 ساعة.

وغاب عن المران كل من احمد ياسر وكريم بامبو ومحمد كوفي للإصابة ومازال محمد عبد الرحمن لعبه ومحمد عصام الوافد الجديد في مرحلة التأهيل .

وكان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي قد عقد في حضور محمد عبد المنعم امين الصندوق وعضو لجنة الكرة والعميد حاتم سمير عضو لجنة الكرة إجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين ضمن الاجتماعات الدورية المتفق عليها مسبقا مع الجهاز الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات خلال المرحلة السابقة .

وأكد علي ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وجهازهم الفني الذي لديهم من الكفاءة الكروية في العودة للعروض القوية التي قدمها اللاعبون أمام فرق الكبار بالدوري وفي نهاية اللقاء تعاهد لاعبو الفريق في بذل مزيد من الجهد وتقديم عروض ونتائج مشرفه تليق بإسم نادي البنك الأهلي.