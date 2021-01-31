فرج عامر: الزمالك لم يرد علينا بشأن عمر السعيد.. وأستبعد انضمامه لنا

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن حسام حسن مهاجم الفريق تم بيعه لأحد الاندية وأنه سوف ينتقل إليه مع بداية الموسم الجديد.

وقال عامر لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "حسام حسن تم بيعه بمبلغ 40 مليون جنيه لأحد الأندية، وانه سوف ينضم له مع بداية الموسم الجديد".

ورفض عامر ذكر اسم النادي الذي انضم له حسام حسن مؤكدا ان هناك اتفاقا على ذلك.

واكد: تحدثنا مع اشرف قاسم بشأن ضم عمر السعيد وطلب ان يحصل على موافقة مجلس الادارة اولا ولكن لم يتم الرد علينا حتى الان.

وتابع: ليس هناك اي نية لابرام صفقة تبادلية مع الزمالك، ولا اعتقد ان الزمالك سيمنح لنا عمر السعيد.

واختتم كلماته بشأن ضم عرفة السيد: هناك خمسة اسماء مرشحة للانضمام للسموحة ومن الممكن ان يكون من ضمنهم عرفة.