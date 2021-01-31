تخفيض التكلفة لـ 1800 دولار.. عصام عبد الفتاح: حكام الفيديو مؤهلون بنسبة 60 % فقط

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق ، أنه تم تخفيض قيمة تكلفة تقنية الفيديو للمباراة من 3000 دولار إلي 1800 دولار. ونفي عصام عبد الفتاح في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس":" كافة ما يتردد حول إلغاء تقنية الفيديو داخل الدوري المصري قائلا: "كافة مايتردد حول إلغاء تقنية الفيديو غير صحيح . وتابع":"تم تدريب حكام الفيديو على تقنية الفيديو في 28 يومًا فقط وهذا غير صحيح ". وأتم: "حكام الفيديو مؤهلون بنسبة 60 % لاستخدام التقنية وهذا سبب حدوث بعض الأخطاء لعدم التمكن بشكل نهائية ".

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