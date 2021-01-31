وزير الرياضة السعودي يسلم كأس السوبر لفريق النصر عقب فوزه على الهلال بثلاثية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق نادي النصر بكأس السوبر السعودي للموسم الرياضي الحالي، بعد فوزه على شقيقه فريق نادي الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت 30 يناير 2021م، على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وبهذه المناسبة، هنأ سموه مجلس إدارة نادي النصر وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين بهذا الإنجاز، متمنيًا لنادي الهلال حظًا أوفر في المنافسات المقبلة.

وقال سمو وزير الرياضة في تصريح صحفي بعد نهاية اللقاء: "أقدم شكري للجهات المعنية كافة، التي أسهمت في نجاح هذا الحدث الكروي المميز، كما أود أن أشيد بالمستوى الفني الكبير للفريقين، والروح الرياضية العالية التي ظهر بها اللاعبون خلال مجريات اللقاء، التي تؤكد القيمة الفنية والتسويقية والجماهيرية الكبيرة لكرة القدم السعودية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في ظل الدعم غير المسبوق، الذي تحظى به الرياضة في المملكة .