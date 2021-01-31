نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 28 مباراة مرتقبة بالدور الثالث التمهيدي لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد متافسات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر بإقامة مباراة فاركو مع الجزيرة المطروحى على استاد حرس الحدود.

صعد فريق فاركو بعد الفوز على فريق سبورتنج، بينما صعد فريق الجزيرة بالفوز على فريق الهلال .



وتقام يوم الإثنين 5 مباريات :



1- بيلا مع دكرنس



يقام اللقاء على ملعب كفر الشيخ صعد فريق بيلا بعد فوزه على فريق ميجا سبورت بينما فاز فريق دكرنس على فريق صيد المحلة.



2- البلدية مع كوم حماده



يلتقي فريق بلدية المحلة مع نادي كوم حماده، حيث صعد فريق البلدية بعد فوزه على بنى عبيد، بينما فريق كوم حماده فاز على فريق كهرباء طلخا.



3- حرس الحدود مع أبو قير



يلعب الحرس مع أبو قير، في لقاء مرتقب، حيث صعد الحرس بعد فوزه على فريق المجد بينما صعد فريق أبو قير بعد فوزه على فريق أصحاب الجياد.



4- الأوليمبى مع القناة



يلتقي الأوليمبي، مع القناة، في موقعة كروية مرتقبة، ملعب نادي الأوليمبى الذي صعد بعد فوزه على المصري بالسلوم.



5- بتروجت مع بورتو



على استاد بتروسبورت، يخوض بتروجت لقاء ديربي مع بورتو السويس، وصعد فريق بتروجت بعد فوزه على فريق الزرقا.



مباريات الثلاثاء 2 فبراير 2021

1- السكة الحديد مع الشرقية للدخان

يلعب السكة مع الدخان، حيث صعد فريق السكة بعد فوزه على فريق هليوبوليس بينما فاز فريق الدخان على فريق المرج.

2- زد إف سي مع الداخلية

يلتقي زد مع الداخلية في لقاء مرتقب، حيث صعد فريق زد بعد فوزه على الترسانة بينما صعد الداخلية بعد فوزه على الزرقا.

3- كوكاكولا مع جمهورية شبين

على ملعب الدفاع الجوي، يلعب كوكاكولا مع شبين، حيث تأهل كوكاكولا بعد فوزه على بهتيم، بينما صعد شبين بعد فوزه على فريق العياط.

4- الألومنيوم مع المراغه

صعد فريق الالومنيوم بعد فوزه على فريق أهلي المنشاه بينما صعد فريق المراغه بعد فوزه على فريق المدينة المنورة.

5- كيما أسوان مع طهطا

صعد فريق كيما أسوان بعد فوزه على فريق شباب الزهراء بينما صعد فريق طهطا بعد فوزه على فريق رأس غارب

6- سوهاج مع بنى مزار

على ملعب نادي سوهاج، صعد فريق سوهاج بعد فوزه على فريق قنا.

7- تليفونات بني سويف مع المنيا

صعد فريق تليفونات بعد فوزه على فريق بنى سويف بينما صعد فريق المنيا بعد فوزه على فريق أخميم.

8- القوصية مع ملوى

صعد فريق القوصية بعد فوزه على فريق ديروط .

9- لافيينا مع أبو تيج

صعد فريق لافينتا بعد فوزه على فريق الواسطى بينما صعد فريق أبو تيج بعد فوزه على الفيوم.

10- توت عنخ امون مع البترول

صعد فريق توت عنخ امون بعد فوزه على فريق ناصر الفكرية بينما صعد فريق البترول بعد فوزه على فريق أسمنت أسيوط.

11- غزل شبين مع اشمون

صعد فريق غزل شبين بعد فوزه على فريق العياط .

12- النصر مع مستقبل وطن

صعد فريق النصر بعد فوزه على فريق الشمس بينما صعد فريق مستقبل وطن بعد فوزه على فريق 6 أكتوبر.

13- العبور مع القومى

صعد فريق العبور بعد فوزه على فريق الاتصالات بينما صعد فريق القومي بعد فوزه على فريق المحامين.

14- ألماظة مع النجوم

على ملعب المنطقة المركزية

حصل فريق ألماظة على راحة الجولة الماضية بينما صعد فريق النجوم بعد فوزه على فريق ميت خلف.

15- جولدى مع مصر للتأمين

صعد فريق جولدى بعد فوزه على فريق منوف بينما صعد فريق مصر للتأمين بعد فوزه على فريق سرس الليان.

16- حدائق الاهرام مع شباب بدواى

صعد فريق حدائق الاهرام بعد فوزه على فريق الإعلاميين.

17- بروكسي مع سيدى غازي

صعد فريق بروكسي بعد فوزه على فريق دمنهور بينما صعد فريق سيدي غازي بعد فوزه على فريق بلطيم.

18- طنطا مع نبروه

صعد فريق طنطا بعد فوزه على فريق مياه البحيرة .

19- شباب منيه سمنود مع الحامول

صعد فريق منيه سمنود بعد فوزه على فريق كفر الشيخ .

20- المريخ مع رأس البر

صعد فريق المريخ بعد فوزه على فريق كهرباء الاسماعيليه بينما صعد فريق رأس البر بعد فوزه على فريق نجمه سيناء.

21- المنصورة مع الحمام

صعد فريق المنصورة بعد فوزه على فريق بلقاس .

22- دمياط مع منشيه الشهداء

صعد فريق دمياط بعد فوزه على فريق منتخب السويس .