نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر مروان حمدي مهاجم المقاصة المنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وقال مروان في تصريحات عبر قناة الزمالك :"طموحاتي ستكون على قدر طموحات الزمالك وجماهيره والتتويج بكل البطولات في الموسم الجاري".

وأضاف :"المفاوضات بين الزمالك والمقاصة كانت منذ فترة قصيرة وتجددت بعد مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري".

وتابع :"أعلم جيدًا حجم المسئولية على عاتقي وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

وقام اللاعب بتوجيه الشكر لإيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة ومسئولي النادي الفيومي على مجهودهم الكبير معه طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه سيشرفهم في الزمالك ويقدم مستويات مميزة