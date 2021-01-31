الارشيف / الرياضة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، على توقيع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة، لتدعيم خط هجوم الفريق وذلك بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الأبيض، للاحتراف في صفوف فريق جالطة سراي التركي.

واجتمعت إدارة نادي الزمالك  مع اللاعب ووكيله، وجرى التوصل لاتفاق من أجل انتقاله للقلعة البيضاء، وأصبح اللاعب رسميا ضمن صفوف القلعة البيضاء، على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا