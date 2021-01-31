نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتعاقد مع مهاجم القناة في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر على توقيع اللاعب أحمد الصعيدي، مهاجم فريق القناة، لتدعيم صفوفة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للنصر في صفقة إنتقال حر، عقب فسخ تعاقدة بالتراضي مع فريق القناة.

ويملك الصعيدي خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، والقسم الثاني، ولعب من قبل في أندية جمهورية شبين، وإنبي، والنصر، والإسماعيلي، والإنتاج الحربي، والقناة، قبل العودة للنصر من جديد.