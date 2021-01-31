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الأهلي: الفقاعة الطبية سبب منع الزيارة لبعثة الفريق في مونديال الأندية

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أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة. 

ووصلت بعثة الأهلي للدوحة أمس السبت استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية حيث يفتتح الفريق مشواره في البطولة يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري.

وأضاف المصدر: «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وفرضت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالتنسيق مع اللجنة الطبية إجراءات صارمة تمنع دخول أي شخص للفقاعة الطبية الخاصة بفرق البطولة وبالتالي فإن الأهلي ليس مسئولا عن منع أي شخص من الدخول او الخروج ولكن اللجنة المنظمة واللجنة الطبية يطبقان كافة التعليمات بحذافيرها حفاظا على سلامة كل الفرق المشاركة في البطولة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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