الأهلي: الفقاعة الطبية سبب منع الزيارة لبعثة الفريق في مونديال الأندية

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة.
ووصلت بعثة الأهلي للدوحة أمس السبت استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية حيث يفتتح الفريق مشواره في البطولة يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري.
وأضاف المصدر: «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
وفرضت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالتنسيق مع اللجنة الطبية إجراءات صارمة تمنع دخول أي شخص للفقاعة الطبية الخاصة بفرق البطولة وبالتالي فإن الأهلي ليس مسئولا عن منع أي شخص من الدخول او الخروج ولكن اللجنة المنظمة واللجنة الطبية يطبقان كافة التعليمات بحذافيرها حفاظا على سلامة كل الفرق المشاركة في البطولة.
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