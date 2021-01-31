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رسميا .. التونسى سيف الدين الجزيري في الزمالك لنهاية الموسم

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تعاقد مسؤولو نادي الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم  على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بنية البيع .

واتفق مسؤولو الزمالك مع الجزيري، ومسئولي نادي المقاولون العرب على التفاصيل وحصلوا على توقيع اللاعب.

يأتي ذلك بعدما سعى مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء، بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الأساسي إلى صفوف جالاطا سراي التركي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

ولن يشارك اللاعب في دوري ابطال افريقيا بسبب مشاركته مع المقاولون في الكونفدرالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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