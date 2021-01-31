قال سيد متولي، المدير الرياضي بنادي مصر المقاصة، إن مروان حمدي لاعب الفريق الفيومي، انضم للزمالك بشكل رسمي، السبت.
وأضاف سيد متولي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "تلقينا عروضا محلية وخارجية لضم مروان حمدي، إلا أن اللاعب فضل التوقيع للزمالك".
وتابع: "رحيل اللاعب عن مصر المقاصة تم بعد موافقة المدير الفني إيهاب جلال، اللاعب سيكون إضافة كبيرة للزمالك، والمقاصة قادر على الاستمرار بنفس الأداء".
وأضاف: "مروان حمدي انضم للزمالك لمدة 4 مواسم، مع أحقية المقاصة في الحصول على 15% إعادة بيع أو الإعارة لأي فريق خلال الفترة المقبلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدير الرياضي للمقاصة: رغبة مروان حمدي حسمت الانتقال للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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