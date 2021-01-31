الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يصعد للمركز الثالث وإنتر يكتسح بينفينتو

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة وقفز من المركز الخامس إلى الثالث، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز العاشر.
كما اكتسح فريق إنتر نظيره بينيفينتو بفوزه عليه بأربعة أهداف دون رد، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإيطالي.
إيمبورتا أحرز هدف إنتر الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من تقدم النيراتزوري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 57.
وأحرز البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث لـ إنتر في الدقيقة 67 مستغلًا خطأ حارس مرمى بينيفينتو في تمرير الكرة. وفي الدقيقة 78، اختتم لوكاكو مهرجان الأهداف بهدف رابع لـ إنتر وثان له، ليحقق النيراتزوري نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر 44 في المركز الثاني، خلف ميلان المتصدر بفارق نقطتين، فيما توقف رصيد بينيفينتو عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.
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