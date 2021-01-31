بيعرف يسجل في الكبار.. أرقام مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مروان حمدي، أحدث الوجوه المنضمة لنادي الزمالك، استطاع أن يلفت الأنظار إليه خلال الموسم الحالي.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن مروان حمدي استطاع تسجيل 4 أهداف هذا الموسم، منهم هدفين في شباك الأهلي والزمالك، مؤكدا: «بيعرف يسجل في الكبار».

وأوضح هاني حتحوت، أن مروان حمدي تم استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية، عندما كان لاعبًا في وادي دجلة، بعدما حصل على ثقة المدير الفني، حسام البدري.