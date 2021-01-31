نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. "تريكة" ينضم لطنطا في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على توقيع اللاعب محمد فوزي "تريكة" صانع ألعاب فريق الرجاء، لتدعيم صفوفة، بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للفريق الطنطاوي، لمدة موسم ونصف، عقب إنهاء تعاقدة بالتراضي مع الفريق المطروحي.

وسبق لتريكة الإنضمام لاندية المنصورة، واتحاد الشرطة، وأسوان، وغزل المحلة، بالدوري الممتاز، بجانب الإنضمام لمنتخب السويس، والبنك الأهلي، والألومنيوم، والرجاء بدوري القسم الثاني.