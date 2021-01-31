نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يهزم ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أستون فيلا انتصارًا صعبًا على نظيره ساوثهمبتون بهدف نظيف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الوحيد أحرزه روز باركلي في الدقيقة 41 بضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية رائعة من جاك جيراليش.

ساوثهمبتون استطاعوا إحراز هدفًا في آخر دقائق المباراة عن طريق داني إنجز، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وجلس المحترفان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 32 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد ساوثهمبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.