نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حافظ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعها في الجولة 20 من البطولة.

كما تمكن يوفنتوس من تحقيق الفوز على حساب مضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين، بينما تغلب إنتر ميلان على ضيفه بينيفينتو برباعية دون رد.

وكان تورينو وفيورنتينا قد افتتحا الجولة يوم الجمعة بتعادل إيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

وتختتم لقاءات الجولة، اليوم الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو، كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وفيما يلي، جدول ترتيب أندية الكالتشيو، قبل انطلاق الجولة 20.

1- ميلان 46 نقطة.

2- إنتر ميلان 44 نقطة.

3- يوفنتوس 39 نقطة

4- روما 37 نقطة.

5- أتالانتا 36 نقطة.

6- نابولي 34 نقطة.

7- لاتسيو 34 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 30 نقطة.

9- ساسولو 30 نقطة.

10- سامبدوريا 26 نقطة.

11- بينيفينتو 22 نقطة.

12- فيورنتينا 22 نقطة.

13- بولونيا 20 نقطة.

14- أودينيزي 18 نقطة.

15- سبازيا 18 نقطة.

16- جنوى 18 نقطة.

17- تورينو 15 نقطة.

18- كالياري 14 نقطة.

19- بارما 13 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.