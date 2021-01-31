نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الزمالك يرحب بالصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك بالصفقات الجديدة مروان حمدي المنتقل من صفوف مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد عماد عبد العزيز على أمنيته في أن يترجم الثنائي الفرصة التي حصلوا عليها باللعب لنادي الزمالك بالتألق في المباريات المقبلة، ومساندة الفريق، والمشاركة في التتويج بالبطولات القادمة التي يشارك فيها الفارس الأبيض.

‏وشدد رئيس اللجنة الثلاثية على ترحيبه باللاعبين الجدد قائلاً: "بنرحب بسيف ومروان حمدي وبنشكرهم جدا وبنحاول نعمل إضافات قوية لإرضاء الجماهير وهيساعدوا اللاعبين ومنتظرين منهم تحقيق حلم الزملكاوية بحصد البطولات.

واختتم عماد عبد العزيز: " الحمد لله أننا استطعنا في الأيام الأخيرة حسم الصفقتين، وكنا بنحارب الوقت لإرضاء الجماهير ويارب نحقق اللي يتمنوه".