نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة تترقب توتنهام بطلها كين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي مهدد بالغياب عن فريقه لقترة طويلة بسبب الإصابة.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن كين غادر مباراة فريقه أمام ليفربول مصابًا يوم الخميس الماضي والتي خسرها توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مسئولي توتنهام يترقبون نتيجة فحوصات كين و أنه إذا كان هناك تلف في العظام أو الأربطة فقد يغيب النجم الإنجليزي لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام يأمل أن تكون إصابة كاحل كين غير خطيرة وبالتالي يغيب لمدة 3 أسابيع فقط ويعود في مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 33 نقطة.