أحمد ناجي: عمرو وردة مجنون ولدي عتاب على المهدي سليمان

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أحمد جودة - القاهرة - عبر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن استيائه من عمرو وردة المحترف في صفوف باوك اليوناني، بسبب تصرفاته وسلوكه.

ووصف ناجي عمرو وردة بأنه مجنون رسمي، وذلك خلال تصريحاته التليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار.

وقال ناجي، " على الرغم من كل هذا، أتعجب من توقيت نشر أزمته الشهيرة أثناء مشاركتنا ببطولة أمم إفريقيا، علي الرغم إن الفيديو ده قديم جدًا".

وفي سياق آخر، أكد ناجي، "زعلت من المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز لأنه قال عني الكثير من الأشياء المغلوطة، كنت بحاول أفهمه بعض الحاجات لكنه لم يفهمها".