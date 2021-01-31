نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يكشف حقيقة ضم عمر السعيد من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن حسام حسن مهاجم الفريق تم بيعه لاحد الاندية وانه سوف ينتقل لهم مع بداية الموسم الجديد.

وقال عامر لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "حسام حسن تم بيعه بمبلغ 40 مليون جنيها لأحد الأندية، وانه سوف ينضم لهم مع بداية الموسم الجديد".

ورفض عامر ذكر اسم النادي الذي انضم له حسام حسن مؤكدا ان هناك اتفاق على ذلك.

وأكد: تحدثنا مع اشرف قاسم بشأن ضم عمر السعيد وطلب ان يحصل على موافقة مجلس الادارة اولا ولكن لم يتم الرد علينا حتى الان.

وتابع: ليس هناك اي نية لابرام صفقة تبادلية مع الزمالك، ولا اعتقد ان الزمالك سيمنح لنا عمر السعيد.

وأختتم كلماته بشأن ضم عرفة السيد: هناك خمسة اسماء مرشحين للانضمام للسموحة ومن الممكن ان يكون من ضمنهم عرفة.