نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب دجلة السابق: رفضت الرحيل إلى الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الحصري مدير الجونة، أنه رفض عروض من الأهلي والزمالك عندما كان لاعبا في وادي دجلة وفضل البقاء في فريقه.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى انه

لم يندم على قرار الاعتزال رغم أنه حدث في سن صغيرة حيث كان عمره 31 عاما.

وتابع، أنه بعد اعتزال كرة القدم كان هدفه دخول المجال الإداري وليس التدريب.

وأضاف، أنه رحل عن وادي دجلة كمدير للكرة بسبب تحجيم دوره مع الفريق.

وأتم، أن تجربته في الجونة مغامرة لأن الفريق كان بالقسم الثاني ولكن كان هناك خطة بالصعود تحققت.