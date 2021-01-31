الزمالك: نجحنا في تحقيق رغبات باتشيكو

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، أن تعاقد القلعة البيضاء مع الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري جاء بناء على رغبة من جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وأشار عبد الله في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مصطفى محمد تنازل عن جميع مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك قبل رحيله إلى جالاتا سراي التركي.

وقال عبد الله: "باتشيكو هو من وضع بدائل مصطفى محمد والإدارة تفاوضت معهم حسب الترتيب الذي وضعه المدير الفني، وهو من طلب ضم مروان حمدي وسيف الدين الجزيري".

وأكمل: "لم ننتظر رحيل مصطفى محمد من أجل بداية التفاوض مع البدلاء، نجحنا في الاتفاق حول البنود مع بدائل مصطفى محمد، ومن ثم انتظرنا إتمام رحيله وإنهاء كافة الاتفاقات".

وأضاف: "مصطفى محمد تنازل عن كل المستحقات المتأخرة له لدى نادي الزمالك قبل رحيله إلى جالاتا سراي".

وأردف: "عقدنا جلسات مع باتشيكو خلال الساعات الماضية ورفض بشكل قاطع رحيل محمود علاء ومحمود حمدي الونش".

واختتم: "حققنا كل طلبات باتشيكو ولا توجد أي صفقات أخرى خلال الساعات المقبلة، كل ما طلبه البرتغالي حققناه بالفعل".