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عمر شويل - جدة حقق النصر فوز رائع على الهلال بفارق ثلاث أهداف مقابل لا شيئ على ملعب الملك فهد، حيث إنتهت مباراة الكلاسيكو بين فريقي الهلال والنصر بإعلان النصر بطل كأس السوبر السعودي، وكان ينتظر تلك المباراة شريحة عريضة من محبي الرياضة في السعودية وخارجة، فرياضة كرة القدم هي الساحرة المستديرة التي يتابعها معظمنا حول العالم.

الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي وفوز النصر بالكلاسيكو بثلاثية رائعة في ملعب الملك فهد

تُوُّج فريق النصر بطلًا لكأس السوبر أمس السبت، الموافق 30 يناير 2021، بعد أن سجل 3 أهداف في مرمى الهلال، حيث تم تسجيل الأهداف الثلاث في الشوط الثاني، بعدما كانت نتيجة الشوط الأول هي التعادل السلبي 0 -0.

مباراة نهائي كأس السوبر

كان الشوط الثاني هو الشوط الحاسم لنتيجة المباراة، حيث سجل الهدف الأول اللاعب بيتروس ماتيوس في الدقيقة 61 من المباراة، تلاه تسجيل اللاعب عبدالرازق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 82، ثم حسمت نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الثالث في مرمى الهلال بواسطة اللعب سامي النجعي، وكان هذا في الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع عقب إنتهاء الشوط الثاني، ليحتفل النصر بعدها بفوزه باللقب بثلاثية رائعة سجلها في مرمى فريق الهلال، ليصبح بهذا بطل السوبر للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في الدوري السعودي الموسم السابق.

نتيجة مباراة الهلال والنصر وفوز النصر باللقب

حقق النصر الفوز بعد أن سجل 4 تسديدات على مرمى الفريق المنافس، والذي سجل في المقابل 9 تسديدات على مرمى النصر، وقد حصل الفريقين خلال المباراة على 6 ضربات ركنية، وبينما أُنذر الفريق المنافس بـ 2 بطاقة صفراء، نجد النصر قد تم إنذاره بـ 5 بطاقات، أما بالنسبة للأخطاء، فكان نصيب فريق النصر منها هو 15 خطأ مقابل 5 أخطاء من الفريق المنافس، والذي سجل خلال المباراة 4 حالات تسلل، مقابل حالة تسلل واحدة صدرت من فريق النصر.

قدمنا لكم شرح وافي لأحداث مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي، والتي فاز النصر فيها بفارق ثلاث أهداف تم تسديدهم في الشوط الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة، فتابعونا لمعرفة المزيد من نتائج المباريات وجديد الأحداث الرياضية داخل المملكة.