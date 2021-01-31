أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأحد ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على إعارة المغربي محمد اوناجم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنادي الوداد المغربي لمدة ستة أشهر بنية البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

أعرب أحمد نادر السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة بعد التوقيع رسميًا على عقود اليوم والقيد بالقائمة الافريقية.

أعرب التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المعار من فريق المقاولون العرب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي والدحيل القطري، في كأس العالم للأندية ستكون قوية وصعبة علي الفريقين.

أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن مفاوضات الأهلي والجونة لضم والتر بواليا استغرقت 3 ساعات فقط وتمت الصفقة.

أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة أن قرار تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا لنادي الجونة تم اتخاذه منذ الموسم الماضي.

أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن لا يوجد قرارات منفردة في الفريق واللائحة يتم وضعها وفقا لظروف النادي في كل موسم.

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، أن تعاقد القلعة البيضاء مع الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري جاء بناء على رغبة من جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

أكد علي ماهر المدير الفني للمصري، أنه واجه ظروفا صعبة في بداية مهمته مع الفريق البورسعيدي، مشيرًا إلى أنه دائما ما يسعى لخوض التحديات.

صرح الألماني راينر مورر لاعب بايرن ميونيخ السابق بأنه يتوقع فوز الأهلي على الدحيل ومواجهة بايرن ميونيخ الألماني، لكنه توقع أن يتم التتويج لصالح الفريق البافاري، رغم قناعته باحتمال وجود مفاجآت في عالم كرة القدم.

رحب اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك بالصفقات الجديدة، مروان حمدي المنتقل من صفوف مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة.