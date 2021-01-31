ليفربول في ضيافة وست هام بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، باستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حسم قمة مباريات الجولة العشرين الماضية، بالتغلب 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الخميس.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق نقطتين فقط عن وست هام الخامس.