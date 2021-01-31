الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

تقام اليوم، الأحد، المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا، بين منتخبي الدنمارك حامل اللقب والسويد في مواجهة اسكندنافية تحدث لأول مرة في الدور النهائي للمونديال تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج.

وتأهل منتخب الدنمارك، حامل اللقب، إلى المباراة النهائية على حساب منتخب إسبانيا بطل أوروبا في نصف النهائي، كما أطاح منتخب السويد بنظيره الفرنسي في المواجهة الثانية للمربع الذهبي.

ولم يسبق أن تقابل منتخبا السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، رغم أن كليهما بطل سابق.

وتأهل المنتخب الدنماركي، للمرة الخامسة في تاريخه لنهائي البطولة فالمرة الأولى كانت في نسخة 1967 على أرض السويد وخسر اللقب أمام التشيك، ثم صعد لنهائي نسخة 2011 وخسر أمام فرنسا، ثم تأهل لنهائي نسخة 2013 وخسر الرهان أمام إسبانيا.

وصعد منتخب الدنمارك لنهائي نسخة 2019، وفاز باللقب على حساب النرويج، ثم صعد للمرة الثانية على التوالي في النسخة الحالية، وحقق منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم مرة واحدة فقط وكان ذلك النسخة الأخيرة عام 2019 بينما حقق الوصافة أعوام 1967 و2011 و2013.

وتأهل منتخب السويد للنهائي للمرة الثامنة في تاريخه، وبدأت حكايته مع النهائي في نسخة 1954 على أرضه وفاز باللقب على حساب ألمانيا، ثم صعد لنهائي نسخة 1958 وفاز باللقب على حساب التشيك.

وصعد المنتخب السويدي لنهائي نسخة 1964 وخسر اللقب أمام رومانيا، ثم صعد لنهائي نسخة 1990 وتوج على حساب روسيا، لكن جيل التسعينات الذهبي صعد لنهائي نسخة 1997 وخسر أمام روسيا، وصعد لنهائي نسخة 1999 وتوج باللقب على حساب روسيا.

وكان آخر تأهل لمنتخب السويد إلى نهائي المونديال عام 2001 وخسر أمام فرنسا قبل التأهل للمرة الثامنة إلى نهائي النسخة الحالية، بينما حصلت السويد على آخر بطولة عالم لها من أصل 4 عام 1999، على أرض مصر أيضا.

ويعد القاسم المشترك بين مشوار السويد والدنمارك في النسخة الحالية تخطيها عقبة مصر، فالسويد فازت على مصر في الدور التمهيدي وحصلت على صدارة ترتيب المجموعة السابعة، كما أن الدنمارك تخطت الفراعنة في ربع النهائي بعد التعادل (35-35)، واللجوء لرميات الترجيح.

ويسبق المباراة النهائية للمونديال، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخب إسبانيا بطل أوروبا ومنتخب فرنسا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 6 ألقاب.