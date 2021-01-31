تاريخ نهائي مصر 2021.. السويد والعودة لمنصات التتويج أم الدنمارك لاستمرار الهيمنة؟

سلط الموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، الضوء على النهائي المنتظر بين الدنمارك حامل اللقب والسويد.

وعاد منتخب السويد إلى منصات التتويج من جديد بعد غياب 20 عاما بعد وصوله إلى نهائي بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها رقم 27 مصر 2021 في مواجهة الدنمارك حامل اللقب.

آخر مواجهة بين المنتخبين كانت في النسخة الماضية بالدور الرئيسي وانتهت لصالح الدنمارك بنتيجة 30-26.

وعانى منتخب السويد قبل انطلاق البطولة الحالية من غياب ثمانية من لاعبيه ولم يتوقع أكثر المتفائلين وصول الفريق الشاب إلى النهائي.

لكن جماعية الفريق الشاب مع تألق هامبوس فان هداف الفريق وأندرياس باليكا حارس المرمى ساهم في تأهل الفريق إلى النهائي.

ضمن منتخب السويد تحقيق ميدالية جديدة تضاف لرصيده في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم، إذ سيحصد الميدالية رقم 12 ليصبح أكثر الفرق تحقيقا للميداليات وسينفرد بصدارة الدول المحققة للميداليات في حال لم يحقق منتخب فرنسا صاحب الـ 11 ميدالية، البرونزية عند مواجهته لفريق إسبانيا.

حصد منتخب السويد الميدالية الذهبية ولقب البطولة أربع مرات آخرها عام 1999 في مصر بينما حقق الوصافة والميدالية الفضية ثلاث مرات آخرها في 2001، وأخيرا حقق البرونزية أربع مرات آخرها في 1995.

وبذلك ضمن منتخب السويد تكوين فريق قوي قبل استضافة النسخة المقبلة مع بولندا في 2023.

تاريخ السويد في النهائي:

نسخة 1954: الفوز على ألمانيا 17-14 وتحقيق اللقب الأول

نسخة 1958: الفوز على تشيكسلوفاكيا 22-12 وتحقيق اللقب الثاني

نسخة 1964: الخسارة أمام رومانيا 22-25 وتحقيق الفضية الأولى

نسخة 1990: الفوز على الاتحاد السوفيتي 27-23 وتحقيق اللقب الثالث.

نسخة 1997: الخسارة من روسيا 21-23 وتحقيق الفضية الثانية.

نسخة 1999: الفوز على روسيا 25-24 وتحقيق اللقب الرابع.

نسخة 2001: الخسارة أمام فرنسا 28-25 بعد اللجوء لوقت إضافي وتحقيق الفضية الثالثة.

الدنمارك

دخل المنتخب النسخة الحالية وهو حامل لقب بطولة العالم الأخيرة والمرشح الأول للحفاظ على اللقب.

وصل الدنمارك إلى النهائي بفضل خبرة نيكلاس لاندين حارس المرمى وميكيل هانسن بالإضافة إلى تألق ماتياس جيدزيل النجم الشاب.

ولم يجد منتخب الدنمارك صعوبة في الدورين التمهيدي والرئيسي وحقق العلامة الكاملة قبل أن يجد صعوبة أمام مصر في ربع النهائي والتأهل بالرميات الترجيحية، قبل صعوبة مواجهة إسبانيا في نصف النهائي والفوز بفارق هدفين في الثواني الأخيرة.

ولم يخسر منتخب الدنمارك في بطولة العالم منذ 22 يناير 2017 عندما فازت المجر 27-25 في ثمن النهائي.

لم يسبق لمنتخب الدنمارك تحقيق لقب بطولة العالم سوى في النسخة الأخيرة، لكن رغم ذلك تطور أداء الفريق بشكل كبير في العقد الأخير ووصل إلى النهائي في عامي 2011 و2013 ليصل بهذه النسخة للمرة الرابعة في آخر ست نسخ.

كما حقق الفريق ذهبية دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في نسخة 2016 بريو دي جانيرو، بالإضافة للتتويج ببطولة أوروبا مرتين عامي 2008 و2012 وحصد وصافة نسخة 2014.

ويسعى منتخب الدنمارك لحصد اللقب الثاني على التوالي لاستمرار هيمنته على كرة اليد خلال الفترة الأخيرة.

تاريخ الدنمارك في النهائي:

نسخة 1967: الخسارة أمام تشيكسلوفاكيا 11-14 وتحقيق الفضية الأولى.

نسخة 2011: الخسارة أمام فرنسا 37-35 بعد الوقت الإضافي وتحقيق الفضية الثانية.

نسخة 2013: الخسارة أمام إسبانيا 19-35 وتحقيق الوصافة والميدالية الفضية للمرة الثالثة.

نسخة 2019: تحقيق اللقب الأول بالفوز على النرويج 31-22 بعد إخفاق ثلاث مرات سابقة.

